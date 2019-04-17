شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رئيس هذه الدولة أثناء محاولة إعتقالة (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر من شرطة بيرو إن الرئيس السابق آلان جارسيا أطلق على نفسه الرصاص في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

ونُقل جارسيا إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات على الفور عقب وصول الشرطة إلى منزله للقبض عليه بتهم فساد، وفقا للإعلام المحلي.

وكان القضاء البيروفي قد أمر باحتجاز جارسيا /69 عاما/ لعشرة أيام للتحقيق معه فيما يتعلق بفضيحة فساد قارية تحيط بشركة “أودبريشت” البرازيلية للإنشاءات.

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وقال محامي جارسيا إنه أصيب بجرح، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وفقا لصحيفة “الـ كوميرسيو”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن جارسيا أطلق الرصاص على رأسه عند وصول الشرطة إلى منزله.

وتولى جارسيا الرئاسة لفترتين منفصلتين، إحداهما من 1985 إلى 1990 والأخرى من 2006 إلى 2011.

وتم احتجاز رئيس بيرو السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي تولى السلطة من عام 2016 إلى 2018 أيضا لعشرة أيام فيما يتعلق بفضيحة أودبريشت.