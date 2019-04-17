شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة ... الرئيس الراحل " صالح " يفاجئ حراسته اثناء زيارته لمعسكر للجيش ويقدم على تصرف عكس الجانب الاقوي في شخصيته ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة نادرة للرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " خلال زيارته لاحد معسكرات الجيش. وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقوم بتجربة سلاح رشاش سريع الطلقات ادخل حديثا لترسانة الجيش اليمني Advertisements وعرف صالح طوال فترة حكمة بشغفه العسكري وحرصه على تنمية مهاراته العسكرية وكان نموذجا متفردا لرجل الدولة وللقائد العسكري الفذ الذي طالما اشتهر بدهائه وشجاعته.

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