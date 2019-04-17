أولهم الأحمق ترامب.. محاكمة المتورطين في إغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

شرعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة صباح اليوم، عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي امين علي احمد زبارة، تلا رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي وضاح سلطان القرشي قرار الاتهام في القضية رقم ( 12) لسنة 2019م جريمة جسيمة تضمن (62) متهما اولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وانتهاء بالمتهم معاذ عبد الرحمن عباس.

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وأشار القرار إلى أن المتهمين المحبوسين احتياطيا وعددهم (10) متهمين يمنيين والفارين من وجه العدالة وعددهم (52) متهما أجانب ويمنيين اشتركوا في إتفاق جنائي، حيث استهدفوا موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد القائد الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الطائرات العائدة للمتهمين من الأول حتى المتهم السابع والأربعون بحي سبعة يوليو في مدينة الحديدة في التاسع عشر من شهر ابريل 2018م ما أدى إلى مقتل المجني عليه ومرافقيه .

وجرى في الجلسة مواجهة المتهمين من الثالث والخمسون وحتى الثاني والستون المحبوسين احتياطيا بالتهم الموجهة اليهم واعترافاتهم في محاضر الاستدلالات ولدى النيابة العامة وبقية الأدلة المدونه في قائمة ادلة الاثبات، وتشمل التهم التخطيط لاغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى وإعانة دول العدوان بتقديم معلومات وإحداثيات تهدد الموقف الدفاعي والسيادي للجمهورية اليمنية .

وأقرت المحكمة في ختام جلسة المحاكمة الأولى السير في إجراءات نظر القضية فيما يتعلق بالمتهمين المحبوسين احتياطيا، وإرجاء السير في نظر القضية بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم (47) اجنبيا و(5) يمنيين والنشر عنهم في وسائل الاعلام .