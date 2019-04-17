عبوة ناسفة تطيح بـ 12 مرتزق في حيران

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة
أعلنت القوات اليمنية، أن 12 من مرتزقة العدوان، سقطوا بين قتيل ومصاب، اليوم الأربعاء، بكمين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية محملة بالمرتزقة في جبهة حيران شمال غربي حجة.
وأضافت أن الكمين أسفر عن مقتل وإصابة 12 كانوا على متن الآلية.
إلى ذلك، جدد طيران العدوان قصف محافظة حجة، حيث نفذ غارة على مديرية مستبأ شمال حجة.
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