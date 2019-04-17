بالفيديو.. الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع تأهيل مرسى الصيادين بالحديدة

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تأهيل مرسى الصيادين بمنطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة .

وتحدث مسؤول في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي أن عملية تأهيل مشروع مرسى الصيادين يعتبر من المشاريع الهامة التي نفذها الهلال ويستفيد منه أهالي منطقة الحيمة والمناطق المجاورة لها بشكل عام ، كونهم يعتمدون بشكل رئيسي على مزاولة مهنة الصيد ، وبناء على ذلك أقيم هذا المشروع ليتيح للأهالي في هذه المناطق فرص أكثر للعمل.

من جانبهم أثنى المواطنون على دور الإمارات في الساحل الغربي ومايقدمه الهلال الأحمر الإماراتي من مشاريع حيوية وتنموية تخدم المواطنين ويستفيد منها الأهالي بشكل عام ومنها هذا المشروع الحيوي الهام ، إذ يتيح المجال للمواطنين الذين يعملون في مهنة الإصطياد بزيادة فرص العمل وتوفير كافة السبل لتطوير المرسى .

وتستمر عطاءات الأشقاء الإماراتيين ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال تأهيل وترميم مراسي الصيد والعديد من المشاريع الخدمية من مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية في كافة مديريات الساحل الغربي ومحافظة الحديدة .