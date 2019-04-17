اليمن تشارك في المنتدى السنوي لمجلس الأعمال الكندي – العربي

شارك اليمن ممثلة بسفيرها لدى كندا جمال السلال، في أعمال المنتدى السنوي لمجلس الأعمال الكندي – العربي، الذي أقيم في بمدينة تورنتو الكندية، على مدى يومين.

ووفق وكالة "سبأ" يعكس المنتدى الذي يُقام بتعاون كندي ومجلس السفراء العرب، مدى أهمية وعمق العلاقات بين الجانبين، حيث كُرس لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الكنديين بينهم سفراء بعدد من الدول العربية، ورؤساء ومدراء عموم كبرى الشركات الكندية العاملة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة النفط والغاز والكهرباء والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والصناعة والصحة والتعليم وغيرها.

وشملت محاور وموضوعات المنتدى الكندي – العربي، اكسبو 2020 في دبي، والابتكار وريادة الأعمال، ودور المرأة والفرص التجارية في المنطقة العربية، والطاقة والمستقبل في المنطقة العربية، والبنية التحتية والاستخدام الذكي للحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية والحلول العلمية والعملية في مجال العلوم والصحة من المنظور الكندي.

وتضمنت أيضاً التعليم الذي يؤدي إلى تخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل، والفرص التجارية والاستثمارية، وتجارب ناجحة لقطاع الأعمال الكندي في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والاستثمار في المنطقة العربية، والفرص التجارية في العالم العربي، والفرص المحتملة للأعمال في المغرب العربي وتعزيز الروابط المستقبلية التجارية بين كندا والعالم العربي.

وفي سياق منفصل، عقد سفير اليمن في كندا جمال السلال، لقاءات منفصلة مع وزراء ومسؤولين كنديين وزير المالية، ووزيرة المشروعات الصغيرة، ومستشار رئيس الوزراء، والسكرتير البرلماني لوزير التجارة ورؤساء العديد من كبرى الشركات الكندية، بحث معهم خلالها تعزيز العلاقات اليمنية – الكندية في شتى المجالات.