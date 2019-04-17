مسؤولة بمكتب المبعوث الأممي تلتقي موالين للحوثي بصنعاء

عقدت مسؤولة في مكتب المبعوث الاممي البريطاني الى اليمن مارتن غريفيث اليوم في العاصمة صنعاء لقاءات مع مسؤولين خاضعين للحوثيين بالتزامن مع لقاء المبعوث برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وحسب وسائل اعلام حوثية، التقت مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نيقولا ديفيز مع هشام شرف المعين وزيراً للخارجية بالحكوكة الانقلابية الحوثية.

واشارت المصادر إلى أن اللقاء ناقش متابعة اتفاق ستهوكهولم الموقع اواخر العام الماضي بشأن الحديدة .

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وجاء اللقاء بالتزامن مع استقبال الرئيس عبدربه منصور هادي وبحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار في الحديدة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث ومعه رئيس لجنة تنسيق الانتشار اللواء مايكل لوليسجارد والوفد المرافق لهما.

وفي اللقاء قال الرئيس هادي "ان تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخياراً نعمل دوماً من اجله وفي مختلف المواقف والظروف لان الصراعات والحروب تفضي في النهاية الى الجلوس على طاولة الحوار من اجل السلام".

وأضاف "في سبيل ذلك قدمنا التنازلات تباعاً رغم تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات والعهود واخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، من استحقاقات السلام وممارسة المزيد من التعنت والمماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب ذاتيه وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي.