السلطة المحلية بالمسيلة تستنكر محاولة اغتيال محافظ المهرة

أدانت السلطة المحلية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء، استهداف محافظ المحافظة.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، نص البيان:

(نص البيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فإننا ابناء مديرية المسيلة سلطة ومكاتب تنفيذية ومنظمات مجتمع مدني والمكونات السياسية والأحزاب وشيوخ وأعيان وكافة شرائح المجتمع من أبناء مديرية المسيلة ندين ونستنكر ونستهجن العمل الجبان الإرهابي المتمثل في استهداف محافظ محافظة المهرة معالي الشيخ راجح سعيد باكريت والوفد المرافق له عند نقطة اللبيب قرب مديرية شحن فجر اليوم من قبل عناصر خارجه عن النظام والقانون ومدفوعة الأجر لإستهداف رموز التنمية والبناء في المحافظة وعلى رأسهم معالي الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة.

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فهم وبفعلهم المشين يريدون خلط الأوراق وإدخال المهرة في اتون صراعات لاتحمد عقباها خدمة لأجندات خارجية لاتريد للمهرة وأهلها الأمن والإستقرار بل تسعى جاهدة وبأموالها لزعزعة الأمن والإستقرار في المهرة ،

إن أبناء المهرة بقيادة معالي الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة صفا واحدا للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتنميتها ولن يتوانوا في ذلك.

وإننا في المسيلة ومن خلال بياننا هذا نطالب الجهات الأمنية لضبط تلك العناصر الإجرامية والإرهابية التي بين الفينة والأخرى تسعى لخلق المشاكل والبلابل لتوقف عجلة التنمية وبناء مؤسسات الدولة المدنية في المهرة والتي تكاد تكون مفقودة في العهود السابقة.

كما لاتفوتنا الفرصة من خلال بياننا هذا أن نطالب الحكومة الشرعية وعلى رأسها المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لوقف هذه العناصر الإرهابية وضربها بيد من حديد والمدفوعة من جهات إقليمية لتعكير صفو المهرة المسالمة والمحبة للسلام.

وفي ختام بياننا هذا نجدد وقوفنا وتأييدنا الكامل للحكومة الشرعية بقيادة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة معالي الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة وباني تنميتها وحامي عرينها.