بالصور.. اختتام الدورة التدريبية لأمن المهرة بمشاركة 21 ضابطا من خريجي السعودية

اختتمت صباح اليوم الأربعاء، الدورة التدريبة لقوات الأمن بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، والتي شارك فيها 21 ضابطا من خريجي المملكة العربية السعودية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمرت الدورة الذي جاء تنفيذها تطبيقا توجيهات محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، شهر كاملا.

وفي حفل الاختتام، حث الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد علي مسعود، الضباط المشاركين في الدورة، إلى تطبيق ما أخذوه في الدورة إلى الواقع العملي.

ودعا الضباط إلى عدم التساهل والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن الدورة تبدأ عمليا عقب الانتهاء منها.

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وتعرف المشاركون في الدورة على العلوم الأمنية، التي من شأنها الارتقاء بالعمل الأمني في محافظة المهرة.

وتهدف الدورة إلى تطوير خبرات الأجهزة الأمنية، وإكساب منتسبي الأمن مهارات أمنية، لتعزيز حالة الأمن التي تتمتع بها محافظة المهرة.

من جانبه، ألقى كلمة الضباط المشاركين في الدورة، الملازم إبراهيم أحمد علي، شكر خلالها السلطة المحلية بالمحافظة ومدير الأمن العميد مفتي سهيل صمودة، على تنظيم هذه الدورة.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الضباط المدربين في الدورة، والضباط المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.

حضر الفعالية، الوكيل المساعد بوزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد علي مسعود، ووكيل وزارة الداخلية للمناطق الشرقية اللواء سعيد علي العامري، ومدير عام لأمن المنافذ والمطارات والموانئ بوزارة الداخلية، العميد سعيد ناجي الصلاحي، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد علي عبدالقادر، ومدير عام أمن الموانئ والمنافذ في شرطة المهرة العقيد علي أحمد باكريت.