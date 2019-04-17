الكشف بالأرقام عن جرائم الحوثي في المحويت خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف تقرير حقوقي حديث عن (253) جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظة المحويت، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وبحسب التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة راصد للحقوق والحريات -غير الحكومية- فإن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأشهر الأولى (يناير، فبراير، مارس) شملت حالات القتل والتعذيب في سجون المليشيات والاختطاف والاعتداء الجسدي وسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

ورصد التقرير الحقوقي، (6) حالات قتل مدنيين منها حالة قتل واحدة تحت التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، والاستمرار بتعذيب (35) مختطف، كما تعرض (117) مدنياً للاختطاف والإخفاء القسري، واستحداث سجنين سريين وحالتي اعتداء جسدي، منها الاعتداء على امرأة حامل حتى أجهضت حملها.

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وقال التقرير، إنه وثق خلال ذات الفترة (46) حالة مداهمات نفذتها المليشيات الحوثية وشملت قرى ومنازل ومدارس والمساجد وممتلكات خاصة وعامة، وحولت العديد منها إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية لعناصرها، ولا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال، وفرض إتاوات مالية على التجار والمزارعين.

وأضاف أن أكثر من (39) حالة انتهاك شملت الاعتداء على المواطنين وإغلاق محلاتهم وبسطاتهم ونهب ممتلكاتهم وإقصاءهم من وظائفهم، كما تواصل المليشيات الحوثية في اختلاق أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي ونهب المساعدات الإنسانية في المحويت، وحرمت العديد من التربويين من حوافز اليونيسف واستبدلتهم بعناصر من أتباعها.

وكان تقرير حقوقي كشف عن (14204) انتهاكات ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بذات المحافظة، خلال أربع سنوات من أواخر العام 2015، وحتى نهاية العام 2018، وشملت قتل (21) مدنياً بينهم حالتا قتل تحت التعذيب في سجون المليشيات.