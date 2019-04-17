الجوف.. قوات الشرعية تصد هجومين للمليشيا في "خب والشعف"

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوما حوثيا على مواقع لها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية في منطقتي تواثنة ومرتفعات المهور التابعتين لمديرية "خب والشعف" بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
إلى ذلك، شنت القوات الحكومية هجوما مضادا على مواقع للمليشيا في جبهة الظهرة بالمديرية ذاتها.
وأضافت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكانت قوات الشرعية صدت، في وقت سابق اليوم، هجوما للمليشيا على مواقعها قرب المجمع الحكومي في مديرية المتون بالمحافظة.
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