قوات الجيش تحرز تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري في تصريح خص به المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديد بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف؛ وأبرزها: جبل الشهداء وتبة مسطح.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي نفّذه أبطال الجيش الوطني أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين ورائهم كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.