شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن تعز: رعاة اغنام يعثرون على شيء لم يخطر في بال احد من البشر...مفاجأة صادمة لكل من عرف ما وجدوه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عثر موطنيين على طفل متفحم الجثة يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بعد مرور أكثر من عشرة أيام على اختطافه في مديرية سامع جنوبي محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية ان رعاة الاغنام عثر على جثة الطفل متفحمة ومنتفخة مرمية في أحد الشعاب في عزلة بني أحمد.
واضافت المصادر ان الطفل ذو ثلاثة اعوام اختطف قبل عشرة أيام من أمام منزله في قرية مشرفة.
واوضحت المصادر ان المواطنيين عثروا على جثة الطفل وبدون الأطراف السفلية، لافتة إلى أن الجثة كانت منتفخةً بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن تعز: رعاة اغنام يعثرون على شيء لم يخطر في بال احد من البشر...مفاجأة صادمة لكل من عرف ما وجدوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.