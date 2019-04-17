شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن تعز: رعاة اغنام يعثرون على شيء لم يخطر في بال احد من البشر...مفاجأة صادمة لكل من عرف ما وجدوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر موطنيين على طفل متفحم الجثة يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بعد مرور أكثر من عشرة أيام على اختطافه في مديرية سامع جنوبي محافظة تعز.



وقالت مصادر محلية ان رعاة الاغنام عثر على جثة الطفل متفحمة ومنتفخة مرمية في أحد الشعاب في عزلة بني أحمد.

واضافت المصادر ان الطفل ذو ثلاثة اعوام اختطف قبل عشرة أيام من أمام منزله في قرية مشرفة.



واوضحت المصادر ان المواطنيين عثروا على جثة الطفل وبدون الأطراف السفلية، لافتة إلى أن الجثة كانت منتفخةً بشكل كبير.

