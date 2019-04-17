شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم اسباب الهبوط المفاجئ ..الدولار يهبط في صنعاء (اسعار الصرف مساء الأربعاء 17 ابريل 2019م بصنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هبط سعر الدولار في صنعاء ليصل إلى سعر موحد مع عدن خلال التداول به في محلات الصرافة.

ووصل سعر الدولار إلى 500 ريال شراء، والسعودي 132 ريال شراء ايضا، وهي نفس اسعار الصرف في محافظة عدن، حيث البنك المركزي اليمني.

وتعود اسباب انخفاض العملة إلى وعود من البنك المركزي اليمني (#عدن) بضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية للسوق ، وليست فقط للاستقرار وإنما لتوديع سعر الصرف لحاجز 130 ريال للريال السعودي.



كما صدرت توجيهات من البنك المركزي اليمني (صنعاء) لجميع شركات الصرافة بالإلتزام بتوقيف عمليات الشراء للعملات الأجنبية ، والإستمرار بعمليات البيع للعملات الأجنبية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، وأي مخالفة سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة المخالفة.

