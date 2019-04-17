ناطق الحكومة اليمنية يعلق على قرار “فيتو” الرئيس الأحمق “ترامب”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

علق الناطق الرسمي لحكومة الانقاذ الوطني ضيف الله الشامي على قرار الرئيس الأمريكي الأحمق ترامب استخدام الفيتو ضد قرار الكونجرس في وقف الدعم عن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، بالقول أن قرار “فيتو” ترامب ليس مفاجئا لنا بل هو المتوقع من الإدارة الأمريكية لحلب الاموال الخليجية وملء الخزينة الامريكية.

وأشار الى أن قرار الكونجرس والنواب الأمريكيين مثل فضيحة للسياسة الأمريكية بمشاركتها في العدوان على اليمن ، وأتى “فيتو” ترامب ليثبت ذلك ويعزز المشاركة .

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وأوضح أن هذه السياسة مكشوفة لكن لا يفهما الأغبياء من نظام آل سعود وآل زايد لأنهم لا يدركون أن أمريكا تشكل خطر كبير جدأً، مؤكداً أننا تحدثنا عن أن ترامب سينقض هذا الجانب بهدف ملء الخزينة الأمريكية وتلميع نفسه بأنه عمل على رفد الخزينة كهدف من أبرز أهدافه في حملته الانتخابية.

وأدان الشامي القرار لافتاً إلى أن ما ذهب إليه الكونجرس الأمريكي كان خطوة في الاتجاه الصحيح لوكان هنالك نوايا صحيحة ؛ لكن اللعبة السياسية والمال الخليجي هو الحاكم الفعلي لمثل هؤلاء وهو من يدير العملية.

وأكد في تصريحه لموقع انصار الله أن قرار ترمب يدل على الشراكة الرئيسية والفعلية لأمريكا في العدوان على اليمن وأنهم شركاء في كل الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا اليمني بكل فئاته وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في كل قطرة دم سفكت.