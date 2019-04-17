وكيل المهرة يدشن توزيع أجهزة إلكترونية وأدوات مدرسية لعدد من المدارس

قام الأستاذ مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة بمعية مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش صباح اليوم بتدشين توزيع أجهزة كمبيوتر ومعدات الكترونية وأدوات مدرسية مقدمة لعدد من مدارس المحافظة بدعم وتمويل من قوات التحالف لدعم اليمن فرع المحافظة عبر جمعية وحدة شباب المهرة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي حفل التدشين الذي أقيم اليوم بمدرسة الشهيد احمد سالم مخبال عبر الوكيل مختار بن عويض الجعفري عن شكره وتقديره لقيادة قوات التحالف الداعم لليمن في مختلف القطاعات والمجالات وخاصة قطاع التعليم الذي يحظى بكل الدعم والمساندة كونه الأساس في التنمية مجدداً شكره لقيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على وقوفها الداعم لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص.

في ذات السياق أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمهرة أن هذا الدعم هو عبارة عن اجهزة الكترونية وأدوات تعليمية هامة تتطلبها الكثير من المدارس كوسيلة مساعده من وسائل التعليم الحديثة وهي مكونة من أجهزة كمبيوتر وأجهزة بروجكتر وشاشات عرض وأدوات مدرسية كسبورات ضوئية وغيرها من الأدوات.

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كما عبر هراش عن شكره وتقديره البالغ لقوات التحالف كجهة داعمة ولقيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت كجهة راعية ومتابعة وداعمه لقطاع التعليم بشكل مستمر ولجمعية وحدة شباب المهرة كمنفذه لهذا المشروع الهام ولغيره من البرامج المساعدة لقطاع التعليم بالمهرة.

حضر حفل التدشين، الأستاذ فايز علي سهيل مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، مدراء عموم بعض المديريات المستهدفة، المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة الأستاذ امين بن عصم

مدراء الإدارات المختصة بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة.