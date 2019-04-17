مليشيا الحوثي توسع خروقاتها في محافظة الحديدة

واصلت ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، توسيع خروقاتها في محافظة الحديدة غرب البلاد، باستهداف مواقع قوات الجيش الوطني.

وبحسب مصادر رسمية، استهدفت ميلشيا الحوثي الانقلابية مواقع قوات الجيش الوطني في مدينة الدريهمي مستخدمة السلاح المتوسط من نوع 12.7 وقذائف من سلاح آر بي جي.

وفي مدينة الصالح قصفت مليشيا الحوثي مواقع قوات الجيش الوطني المتمركزة هناك مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120.

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وأطلقت مليشيا الحوثي النار من الأسلحة المتوسطة بشكل مكثف مستهدفة مواقع قوات الجيش الوطني في مدينة التحيتا جنوبي محافظة الحديدة .

كما أطلقت المليشيا النار في أوقات متفرقة من اليوم الأربعاء على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية التحيتا من سلاح الدوشكا وبسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة والقناصة المتمركزة على تخوم المدينة.

وفي مديرية حيس.. أطلقت الميلشيا النار من أسلحتها القناصة على مواقع أخرى لقوات الجيش الوطني في أطراف المديرية.