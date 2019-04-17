وكيل محافظة تعز المخلافي يُشدد على رفع أداء مكتب التخطيط والتعاون الدولي

شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي صباح الاربعاء خلال لقائه مع موظفي مكتب التخطيط والتعاون الدولي على أهمية بذل المزيد من الجهود والتنسيق لإستقدام اكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية المانحة، وذلك لدعم وتمويل المشاريع التنموية المرتبطة بحياة المواطنين في المناطق المحررة ، وتقديم خدمات الإغاثة للمواطنين الذين يعانوا من الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية .

وأشاد الدكتور المخلافي بالجهود التي يبذلها مكتب التخطيط والتعاون الدولي مع المنظمات الدولية الداعمة للقيام بدورها في دعم وتمويل المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة وجهودها بالتنسيق مع المنظمات المانحة لتنفيذ المشاريع المتعثرة ، وحرصها على تأهيل الكوادر المتخصصة والقادرة على القيام بحجم المهام الوطنية العظيمة في استقطابها للمنظمات المانحة والاستفادة من دعمها والمنح المقدمة من قبلها لخدمة الوطن ومصلحة المواطنين .

من جانبه أطلع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ، الاستاذ نبيل جامل ، وكيل أول المحافظة على الجهود التي يبذلها مكتب التخطيط في سبيل القيام بتأدية عمله والصعوبات التي يوجهه أثناء العمل .

معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي وحرصهم المستمر لمتابعة اعمال وأنشطة مكتب التخطيط والتعاون الدولي وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز أدواره في القيام بمهامه العملية على أكمل وجه .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها وكيل أول المحافظة للإطلاع على مستوى أداء المكاتب التنفيذية في المحافظة .