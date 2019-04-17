بالصور.. تفاصيل نجاة محافظ المهرة من محاولة اغتيال

نجا محافظ المهرة الشيخ راحج باكريت، فجر اليوم، من محاولة اغتيال من قبل عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون بعد عودته من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ومشاركته مع رئيس الجمهورية فخامة المشير عبد ربه منصور هادي في جلسة انعقاد مجلس النواب.

وذكر مصدر أمني، أن عناصر خارجة عن القانون تتلقى دعما من دول خارجية، أطلقت النار على موكب المحافظ باكريت في الطريق الواصل بين مديريتي رماه وشحن.

واضاف أن العناصر الخارجة عن القانون والتي تحاول جر محافظة المهرة إلى أتون الصراعات والفوضى، كانت تهدف لتنفيذ محاولة اغتيال آثمة للمحافظ باكريت، لكنها باءت بالفشل.

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ولفت إلى أن قوات الأمن بالموكب والتي عادت من أداء مهمة وطنية تكللت بنجاح انعقاد مجلس النواب اليمني بمدينة سيئون، تصدت بشجاعة لتلك العناصر الآثمة.

وأشار إلى أن ثلاثة من قوات الأمن أصيبوا بجراح خلال تصديهم لتلك العناصر الآثمة، فيما واصل موكب طريقه إلى مديرية شحن.

وحث المصدر أبناء محافظة المهرة، على التكاتف والوقوف إلى جانب السلطة المحلية والحفاظ على السكنية العام وحالة الأمن والأمان التي تتمتع بها المحافظة.