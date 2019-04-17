حجة.. تجدد القصف الجوي على مواقع وتجمعات المليشيا في مستبأ

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات على مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة من مديرية "مستبأ" فـي المحافظة، تعـرضت لقـصف جوي عنيـف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والمليشيا.

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ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في المديرية ذاتها.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.