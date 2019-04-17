وزير الثروة السمكية يناقش مع أمين محلي عدن التعاون المشترك في القطاع السمكي

التقى وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، اليوم الأربعاء، أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن بدر معاون، وناقش معه أوضاع القطاع السمكي والجهود المشتركة والتعاون بين الجانبين لتأهيل القطاع السمكي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة كيفية تمكين القطاع السمكي من استعادة نشاطه من خلال دعم الصيادين بمعدات ووسائل الاصطياد وتحسين معيشتهم والتدخل الطارئ لدعم سبل العيش في المجتمعات الساحلية بالتنسيق مع الداعمين والمنظمات العاملة في هذ المجال.

وفي اللقاء، أشاد الوزير كفاين بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بعدن في دعم القطاع السمكي والتنسيق المشترك بين الوزارة والأجهزة المختلفة ذات العلاقة في المحافظة .. لافتاً إلى أن قطاع الأسماك في عدن يشهد تعافياً ملحوظا ومطردا لاسيما في تأهيل المنشئات السمكية وتفعيلها .

وأشار الوزير كفاين إلى حزمة من المشاريع السمكية التي تم انجازها في المحافظة في مختلف المجالات وبكلفة اجمالية تجاوزت مليار ريال، منها استكمال تأهيل ٧ مشاريع في القطاع السمكي في عدن شملت ترميم أسواق للأسماك ومراكز للانزال السمكي ومختبر عدن للجودة وترميم مبنى الوزارة وكذا تدريب عدد من الصيادين والعاملين في القطاع السمكي ودعمهم بقوارب ومحركات ومعدات صيد مختلفة، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع في مجال الأبحاث ومشروعين في مجال الانتاج والتسويق والبنية المؤسسية.

من جانبه، أكد معاون دعم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لجهود الوزارة بما يخدم مصلحة القطاع السمكي بصور عامة والصيادين بصورة خاصة ويسهم في تحسين الأداء والانتاج في هذ القطاع الحيوي الهام .