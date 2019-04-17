"فرتك المهرة" يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الفقيد السقطري

تأهل نادي فرتك بالمهرة إلى دور النصف النهائي من بطولة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري.

يأتي هذا بعد فوزه اليوم على شقيقه نادي خيبل بهدف دون مقابل في إطار منافسات دور ربع النهائي من البطولة التي يرعاها محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت ومحافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني و بإشراف مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم نادي الريدة الرياضي.

مجريات المباراة

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الشوط الأول : تميز بالهدوا والحذر الشديد من الفريقين مع افضلية في نسبة الاستحواذ لخيبل الذي امتع الجمهور بالجمل التكتيكية والمهارات الفنيات الأكثر من رائعة فرتك بدورة كان يعتمد على الانطلاقات من خلف المهاجمين عبر الفنان أبوحليمة الذي كان مصدر إزعاج لمدافعي خيبل رغم هذا الأداء إلا أن التعادل السلبي هو سيد الموقف في الشوط الأول

الشوط الثاني : شوط الاثارة منذوا بداية حيث بادر فرتك بالهجوم عبر لاعبه "علي حمدون" الذي يتحصل على خطأ في مواجهة مرمى خيبل في أول 3 دقائق من انطلاقة الشوط ليتصدي له بكل ثقة وأناقة المبدع عبدالواسع كلشات ليسجل هدف التقدم لفرتك الهدف المبكر جعل المباراة تدخل في سيناريو أخر عنوانه الاستبسال والسرعة واستنفاذ التغييرات لكل المدربين ،خيبل باحث عن هدف التعديل وفرتك يبحث عن هدف الأطمنان غير أن صافرة حكم المباراة تنهي اللقاء بفوز نادي فرتك بهدف يتيم ويكون على مؤعد في النصف النهائي مع المستضيف نادي الريدة السبت القادم.

جائزة أفضل لاعب تحصل عليها لاعب نادي خيبل محمود السنح مقدمة من راعي الجائزة الحصري ملتقى المهرة للسفريات والسياحة.