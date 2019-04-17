أحمد علي عبدالله صالح يهاتف عضو بمجلس النواب تعرض لوعكة صحية

أجرى أحمد علي عبد الله صالح ، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ "عبدالجليل جازم"، عضو مجلس النواب عن الدائرة 69 محافظة لحج، للاطمئنان على صحته.

وتمنى له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمَّت به، وأن يمنَّ الله عليه بالصحة والعافية للاضطلاع بمهامه الوطنية ومواقفه التي عرف من خلالها في خدمة وطنه ومجتمعه.

من جانبه عبَّر الشيخ "عبدالجليل جازم" عن عظيم شكره وعميق تقديره للأخ "أحمد علي عبدالله صالح" على لفتته الكريمة ومشاعره الأخوية الصادقة ومواقفه الإنسانية.