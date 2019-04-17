سيئون .. تكريم الجهات المشاركة في تأمين جلسات البرلمان

كرمت هيئة الاركان العامة للجيش، اليوم الأربعاء، الاجهزة العسكرية والامنية والمدنية بوادي وصحراء حضرموت المشاركة في تامين الجلسة غير الاعتيادية للبرلمان، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وفي حفل التكريم، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي شكر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، للعاملين بالمكاتب الخدمية و جنود وصف وضباط الاجهزة العسكرية الامنية لجهودهم في تأمين فترة انعقاد الحدث الوطني .. مشددا على استمرار الجميع بالجاهزية واليقظة العالية للإسهام في الحفاظ على السكينة العامة واستقرار الخدمات العامة للمواطن واستشعار المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

ونوه بمدنية أبناء حضرموت ودورهم في نبذ مظاهر تعكير وصفو المجتمع والذي يعكس تطلعهم للدولة المدنية الحديثة، شاكرا لهم كرم الضيافة وحسن الاستقبال و تحملهم الاجراءات الامنية التي صاحبت انعقاد جلسات مجلس النواب.

بدوره اكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على أهمية استمرار حملة تامين انعقاد مجلس النواب في اداء مهامها لتعزيز الامن والاستقرار لمناطق وادي وصحراء حضرموت.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على قيادات الوحدات العسكرية والامنية ومدراء عموم عدد من مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية.