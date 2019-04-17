قناصة الحوثي تستهدف المدنيين في حيس بالحديدة

استهدفت قناصة الحوثي المدنيين في مركز مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، وأعقبتها بقصف عشوائي بعدد من قذائف الهاون على الأحياء السكنية وسقوط قذيفة هاون في منزل أحد المواطنين.

وذكر الأهالي في مدينة حيس عن قيام قناصة مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف بإتجاه المواطنين ومنازلهم، ثم قصفت بعشرات القذائف المدفعية من قذائف الهاون بشكل عشوائي على المنازل والأحياء التي السكنية.

وأضاف الأهالي بأن قذائف الهاون التي اطلقتها المليشيات الإجرامية سقطت إحداها على منزل احد المواطنين ما تسبب بحالة من الذعر والهلع لدى أفراد الأسرة وسكان الحي لا سيما النساء والأطفال الذين باتوا يعيشون حالة من الرعب بسبب القصف العشوائي للمليشيات.

الجدير بالذكر أن المواطنين الأبرياء هم أكثر من يدفع ثمن خروقات مليشيات الحوثي المتكررة للهدنة الانسانية.