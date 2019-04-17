شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة المصرية تصدر حكمها في حادث مصرع مساعد وزير الدفاع اليمني بالقاهرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية بمعاقبة المتهم بدهس مساعد وزير الدفاع اليمني، بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خالد. وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بدهس مساعد وزير الدفاع اليمنى وقتله عن طريق الخطأ وذلك بعد اكتمال التحقيقات فى القضية، والتى تعود إلى الشهر الماضى عندما صدمت سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز اللواء ركن عبد القادر العمودى مستشار بوزارة الدفاع اليمنية فى إثناء توجهه لشراء احتياجاته المنزلية بمنطقة كعابيش بفيصل وتم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة. المصدر صحيفة الأهرام المصرية

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