شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. ”شاهد بالفيديو” لحظة العثور على مليارات الجنيهات محترقة أثناء مداهمة الاستخبارات العسكرية مقرات الأمن الشعبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومدونون مقطع فيديو يوثق للحظة مداهمة فرق من الاستخبارات العسكرية في السودان مقرات الأمن الشعبي. حيث عثرت بداخلها على مليارات الجنيهات السودانية من العملة الجديدة، والتي تعرض معظمها للحرق. ويظهر بالمقطع كميات ضخمة من الأموال التي تمت مصادرتها وهي حديثة الطباعة، وقد تسلمها جهاز الأمن عقب حصوله على إذن بها من البنك المركزي السوداني.

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