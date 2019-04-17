شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال معارك عنيفة الان في النادرة والسبرة والعود وسط تقدم كبير لقوات حراس الجمهورية وانهيار كامل للميليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت قبل قليل معارك عنيفة في النادرة والسبرة والعود وسط تقدم كبير لقوات حراس الجمهورية وانهيار كامل للميليشيات وحسب مصادر محلية ان قوات حوراس الجمهورية تتقدم في كل المواقع

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