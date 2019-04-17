مواطنون يعثرون على "جثة مجهولة" أحد شوارع مدينة إب

عثر مواطنون على جثة مواطن في مدينة إب (وسط اليمن) قتل في ظروف وملابسات غامضة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة التي يسيطر عليها ميلشيات الحوثي.



وقالت مصادر محلية "إن مواطنين في مدينة إب عثروا على جثة شاب قتل في ظروف وملابسات غامضة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى ناصر بانتظار معرفة هوية الجثة لتسليمها لأسرته".



وقبل أيام تم العثور على أربع جثث مجهولة الهوية بحوادث متفرقة في محافظة إب وسط اليمن.



يشار بان العشرات من الحوادث المماثلة شهدتها المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين، في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار السلاح والجريمة الجنائية واحتكام المواطنين للسلاح في حل نزاعاتهم بعيداً عن أجهزة الدولة المصادرة.