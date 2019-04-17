الزبيدي يشيد بجهود الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي

أشاد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بجهود الإدارة العامة للعلاقات الخارجية في سبيل تعزيز حضور المجلس خارجياً، وهو مابدا ملموسا بوضوح في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاربعاء، جمعه مع مستشاري الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس.
واطلع الزبيدي مستشاري الإدارة العامة للعلاقات الخارجية على نتائج الزيارات الخارجية الأخيرة التي قام بها إلى كل من المملكة المتحدة، وجمهورية روسيا الاتحادية.
كما استمع الزبيدي من الفريق إلى عرض موجز عن مجمل نشاطات الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، وما تم انجازه من مهام خلال المرحلة الماضية، مع تصور بالأنشطة المزمع تنفيذها لاحقاً.
وتطرق الاجتماع إلى جملة من الموضوعات المرتبطة بالمعوقات التي تعترض بعض أنشطة الإدارة واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة.
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