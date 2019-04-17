الحوثيون يقصفون مواقع العمالقة بالدريهمي ومدينة الصالح بالحديدة

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة وذلك بقصف واستهداف مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مدينة الدريهمي ومدينة الصالح في أطراف محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوان في مدينة الدريهمي مستخدمة السلاح المتوسط من نوع 12.7 وقذائف من سلاح آر بي جي. في السياق ذاته وفي مدينة الصالح تحديداًً شنت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً عنيفاً نحو مواقع القوات المشتركة المتمركزة هناك مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120. وأثارت خروقات المليشيات في الحديدة إستغراب المراقبين حيث أنها لم تلاقي أي إدانة من قبل الجهة الراعية لإتفاق السويد ممثلة بالأمم المتحدة ..

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