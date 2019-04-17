الضالع.. قيادات من الحزام الأمني بعدن تصل جبهة مريس لمساندة الجيش في القتال

التحقت قيادات من الحزام الأمني بعدن اليوم الأربعاء بقوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن قيادات من الحزام الأمني على رأسها القيادي منير اليافعي وصلت إلى منطقة مريس شمال الضالع لمساندة قوات الجيش في قتالها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتتشارك قوات من الحزام الأمني الجيش الوطني والمقاومة الوطنية القتال ضد الحوثيين في عدة جبهات.