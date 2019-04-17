التحقت قيادات من الحزام الأمني بعدن اليوم الأربعاء بقوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن قيادات من الحزام الأمني على رأسها القيادي منير اليافعي وصلت إلى منطقة مريس شمال الضالع لمساندة قوات الجيش في قتالها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتتشارك قوات من الحزام الأمني الجيش الوطني والمقاومة الوطنية القتال ضد الحوثيين في عدة جبهات.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. قيادات من الحزام الأمني بعدن تصل جبهة مريس لمساندة الجيش في القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.