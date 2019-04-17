قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بمواجهات مع الجيش في النادرة بإب

قتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية بمعارك عنيفة شهدتها جبهة العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب وسط البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة وغير مسبوقة اندلعت في الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء وشهدتها عدد من المواقع بجبهة العود تكبدت فيها المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأضافت المصادر بأن مليشيا الحوثي الإنقلابية هاجمت مواقع قوات الجيش الوطني في جبل ستر بجبهة العود بهدف الوصول إلى جبل العود الإستراتيجي والتمركز فيه.

وبحسب المصادر فقد شهدت مواقع المشراق ومواقع الحديدة المطلة على بيت الصارم أشرس المعارك ودفعت المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لها مع ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

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وأكدت المصادر انسحاب مليشيا الحوثي من المواقع التي تسللت إليها تحت تغطية نارية مكثفة ولقي العشرات من مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم في الوقت الذي لا تزال جثث المليشيا في الشعاب والتباب المحيطة بجبل ستر.

وهاجمت قوات الجيش الوطني بجبهة العود مواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في معسكر السور الكائن بأطراف مديرية الشعر والمحادد لمنطقة حمك واوقعوا في صفوف مليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة.

وشنت مليشيا الحوثي الإنقلابية قصف عشوائي على عدد من البلدات في مخلاف العود التابع لمديرية النادرة من جبل بصم بنوبة اللهبي بعزلة مفتاح مخلاف الشعر ومن مواقعها في التبة الخضراء المطلةعلى قرية شعبة السنف بالعود.