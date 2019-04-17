ألغام حوثية تنتزعها فرق اللواء 35 بأقروض تعز

بثت إدارة الإعلام التابعة للواء 35 مدرع بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، صورة تظهر بعض الألغام والعبوات والشبكات التي انتزعها الفريق الهندسي التابع للواء35 مدرع من جبهة الأقروض.
وقالت الإدارة في بلاغ تلقى "الخليج 365" نسخة منه كما تم انتزاعها من طريق الاقروض المؤدي للحوبان.
وذكر أنه "لا تزال هناك الكثير من الألغام في الطريق والتباب".
وحين تقدمت ميلشيا الحوثي قبل ايام قامت بزرع العشرات من العبوات والألغام وغيرها.
هذا ولا يزال الفريق الهندسي يقوم بالبحث عن العبوات ومحاولة استخراجها من اجل تأمين المنطقة بالكامل.
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