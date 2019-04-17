البركاني يؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة لأحلال السلام في اليمن

أكد رئيس البرلمان، الشيخ، سلطان البركاني، على أهمية دور الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام .

جاء ذلك في خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، بالمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث.

وبحسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، فقد شدد البركاني على ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، والذي يشكل اساسا لأي عملية سياسية قادمة.

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واكد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيكون داعما رئيسا للتسوية السياسية المبنية على المرجعيات الثلاث.

من جانبه بارك المبعوث الأممي انعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون الذي سيكون له دورا هاما في دعم العملية السياسية في اليمن.

وكان البركاني قد حضر لقاءاً أخر جمع الرئيس عبدربه منصور هادي، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، ورئيس فريق المراقبين الأممي بالحديدة، مايكل لوليسغارد .