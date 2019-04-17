المليشيا تصعد وتيرة القصف في حيس وبعض مديريات الحديدة

تصاعدت وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي بإستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس والمديريات الأخرى في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات إستهدفت مواقع العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة ومنها سلاح 14.5 والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف في ساعات متفرقة من يومنا هذا الأربعاء.

وتضيف المصادر قيام مسلحي المليشيات الحوثية بإطلاق نيران أسلحتها القناصة على مواقع أخرى للعمالقة في أطراف مديرية حيس منذ ساعات فجر اليوم.

وتعمد مليشيات الحوثي إلى تصعيد عملياتها العسكرية على كافة جبهات محافظة الحديدة في تحدي واضح للمجتمع الدولي سعياً منها لإفشال اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة لإحلال السلام في الحديدة.