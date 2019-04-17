نجا محافظ محافظة المهرة، راجح باكريت، من محاولة إغتيال شمال مدينة الغيضة عاصمة المحافظة . جاء ذلك بحسب مصادر خاصة بقناة الحدث الإخبارية، دون أن ترد أي تفاصيل أخرى حول الوضع الصحي لمحافظ المهرة . وبحسب المصادر، فإن 5 من مرافقي محافظ المهرة أصيبوا خلال محاولة الإغتيال المتمثلة بهجوم مسلح إستهدف موكبه خلال مروره بأحد شوارع المحافظة .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : نجاة محافظ المهرة من محاولة إغتيال وإصابة خمسة من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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