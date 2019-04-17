الحوثيون يستهدفون مواقع العمالقة في الجبلية بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي شنت قصف عنيف على مواقع العمالقة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف آر بي جي بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. وأضافت المصادر عن قيام المليشيا بالإستهداف متواصل للمواقع بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها سلاح 23 وبسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة وبالأسلحة القناصة. وتتواصل الخروقات والإنتهاكات الحوثية بإستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في محاولة منها لإفشال إتفاق السويد الذي يقضي بإنسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة.

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