ماذا قال الرئيس هادي لرئيس البرلمان الجديد ولجنة إعادة الإنتشار بالحديدة؟

أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، على وحدة الموقف والقرار لدى السلطة الشرعية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في المواقف المصيرية التي تتعلق بمصلحة الشعب ومستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الاربعاء، لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار في الحديدة، حسبما أفادت وكالة سبأ الحكومية .

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الجميع التي تبذل في ظروف ومرحلة هامة في تاريخ البلد والتي ستكون محط اعتزاز وافتخار ابنا شعبنا حاضرا ومستقبلاً للحفاظ على أمنه واستقراره واستعادة دولته والانتصار لإرادة شعبنا اليمني ضد قوى التمرد والانقلاب وبنا اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

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وجدد الرئيس هادي تهانيه، لرئيس وأعضاء مجلس النواب على نجاح انعقاد مجلسهم الذي يعد إضافته نوعيه لمؤسسات الدولة الشرعية.

بدوره عبر الجميع عن سعادتهم بهذا اللقاء مع الرئيس هادي، والذي يأتي للاطلاع والوقوف على مجمل الأوضاع والتزود بالتوجيهات اللازمة والكفيلة بتجاوز معها التحديات والصعوبات وتحديد المهام والأولويات الملحة لمصلحة اليمنيين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر.