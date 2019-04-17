انتشار مرض جديد في اليمن ورصد مئات حالات الإصابة في ريمة

كشفت مصادر طبية عن انتشار مرض اللشمانيا في محافظة ريمة، غرب البلاد، بعد ا رصدت مئات الإصابات بمرض اللشمانيا الجلدي، منذ العام الماضي وحتى إبريل/ نيسان الجاري.

ووفقا لمكتب الصحة في محافظة ريمة، فإنه سجلت إصابة أكثر من ألف شخص بمرض اللشمانيا الجلدي، منذ ظهوره في العام الماضي وحتى إبريل/ نيسان الجاري.

وتركزت الإصابات بشكل كبير في مديريات الجبين، ومزهر، وكسمة، مؤكداً أن السلطات الصحية سعت لمكافحة المرض منذ بدء انتشاره، كما أنها تستعد لفتح مركز خاص لعلاج اللشمانيا مجاناً، خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لتدهور المنظومة الصحية في محافظة ريمة، يسافر بعض السكان إلى العاصمة صنعاء من أجل تلقي العلاج، فيما يعجز البعض الآخر عن تحمل تكاليف السفر، ويلجأون إلى التداوي بالأعشاب.