وزارة الزراعة توجه تحذير هام إلى المزارعين بسبب السيول

أهابت وزارة الزراعة والري، اليوم المزارعين أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول أثناء تدفقها في الوديان الرئيسية وبكميات فيضانيه والتي تصل من مناطق مساقط المياه بعشرات الكيلو مترات.

وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن توقعات حالة الطقس والمنخفض الجوي والتوقعات أشارت منذ يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري، إلى هطول أمطار بعضها شديدة على المناطق الشرقية لمحافظة أبين وجنوب محافظة شبوة ومحافظة البيضاء، وتم إطلاق تحذير للمناطق الساحلية وخاصة مديرية أحور لأخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول.

وبحسب البيان، من خلال التقرير الأولي فقد تم ري حوالي 1200 فدان من مساحة الأراضي الزراعية في دلتا أحور خلال امطار اليومين الماضيين.

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وأضافت أنه تم تسجيل أضرار جرّاء السيول منها حادثة غرق أحد المزارعين ونجاة آخر في أحد مساقط القناة الرئيسية الخمسة، وذلك عندما حاول المزارع فتح البوابات أثناء تدفق السيول ووجود ضغط كبير للمياه على البوابة، مما أدى إلى انهيارها وغرق المزارع .. لافتاً إلى أنه تم تشييد هذه المنشآت منذ حوالي 48 سنة وتوقفت أعمال الصيانة فيها خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة للظروف التي تمر بها البلد وعدم توفر موازنات تشغيلية لتسيير أعمال الري أثناء الطوارئ وتدفق السيول.

وأشارت وزارة الزراعة في بيانها، إلى أن السيول أدت إلى قطع الطريق العام الدولي في وادي أحور ولفترة حوالي 12 ساعة.

وقالت: إن الوزارة وانطلاقاً من مسؤوليتها وبعض المختصين يقومون بمتابعة أعمال الطقس والتغيرات المناخية، وتوجيه رسائل تحذيرية، ومتابعة توفير التمويلات اللازمة لتأهيل وصيانة المنشآت المتأثرة بتدفق السيول والتي تم تنفيذ عدد من هذه الأعمال منذ بداية العام الجاري 2019م.