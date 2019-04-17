سلمان للإغاثة يدشن توزيع 600 سلة غذائية في عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع 600 سلة غذائية في عدة مديريات بالعاصمة عدن جنوب البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان لبلادنا.

وكان قد دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في بلادنا بإجراء عملية قلب مفتوح واحدة و 9 حالات قسطرة علاجية في مدينة المكلا.

وعبر أولياء أمور الأطفال المستفيدين عن شكرهم الجزيل للمملكة وللفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على جهودهم الحثيثة في علاج أبنائهم المرضى والتخفيف من معاناتهم.

يذكر أن هذه العمليات تحتاج لأجهزة طبية ذات تقنية عالية وفرق طبية متخصصة في مجالها بالإضافة إلى التكلفة العالية لإجرائها والتي وفرها مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين بالمجان.