إيرادات وادي وصحراء حضرموت تتجاوز 13 مليار في 3 أشهر

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بمديريات الوادي والصحراء بحضرموت 13 مليار و415 ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 93 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الموارد المركزية والضرائب والرسوم والعوائد الاخرى بلغت 13 مليار و274 مليون ريال منها قرابة 10 مليارات ريال ضرائب.

فيما بلغت الموارد المحلية من غير المنح 141 مليون ريال.