استئصال ورم يزن 10 كيلو من مريضة بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة

نجح فريق طبي بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم كبير يقدر وزنه بأكثر من 10 كيلو جرام من مريضة تبلغ من العمر 35 عاما .

وأشرف على إجراء العملية الدكتور أحمد باخلعه استشاري جراحة عامة و الدكتورة ابتسام المعاري استشارية النساء والتوليد،وشارك في إجراء العملية عددا من الاستشاريين والاخصائيين والفنيين منهم الدكتورة أفراح باصالح اخصائية نساء وتوليد،والدكتورة أسماء نصيب اخصائية نساء وتوليد ، والدكتور المخدر عدنان الشاؤوش، محمد العكبري فني عمليات .

وقام الطاقم الطبي في العملية ببذل قصارى جهدهم لنجاح العملية والتخفيف من معاناة المريضة ، وتقدم أهالي المريضة بالشكر والتقدير للطاقم الطبي ومدير عام المستشفى الدكتورة ابها عبدالله باعويضان.