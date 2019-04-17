التميمي يبحث حلول إنهاء أزمة الغاز المنزلي بساحل حضرموت

بحث المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي اليوم الثلاثاء مع رئيس لجان الأحياء المجتمعية بالمكلا الأخ رشدي باضاوي وأعضاء لجنة الخدمات، مشكلة أزمة الغاز المنزلي واتخاذ الآلية الكفيلة بإنها هذه الأزمة خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك .

وأكد العميد التميمي على ضرورة الجلوس مع مالك شركة داتكو للغاز ( شركة دومان ) والتفاهم بشأن وضع الحلول العاجلة والاسعافية وتوفير مادة الغاز المنزلي، مشدداً بأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى لحظة واحدة في ضبط المتلاعبين بالغاز والذين يغلبون مصلحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للمواطنين.

بعد ذلك توجهت لجنة خاصة برئاسة الأخ رشدي باضاوي رئيس لجان الأحياء المجتمعية بالمكلا إلى محطة دومان للغاز حيث التقوا بمالك المحطة وناقشوا معه السبل الكفيلة بالقضاء على أزمة الغاز.

وتم الاتفاق على بعض الحلول العاجلة منها تسيير عدد ( 31 ) سيارة دينا محملة ب ( 6200 ) أسطوانة غاز سيتم توزيعها مساء اليوم الثلاثاء على أحياء الديس كاملة فيما سيتم تسيير ( 40 ) سيارة دينا محملة ب ( 8000 ) أسطوانة غاز يوم الأربعاء لتغطية احتياجات أحياء المكلا وشرق المكلا بشكل عام .

كما سيتم تسيير عدد كبير من السيارات المحملة بالغاز لبقية الأحياء والمناطق والمديريات ليتم إنهاء أزمة الغاز المنزلي بشكلٍ كامل حيث خرج الاجتماع بعدد من التوصيات المستعجلة التي ستحد من هذه الأزمة.