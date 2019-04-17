شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط عماني يهين يمني لانه ارتدى الثوب العماني ..شاهد با الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار فيديو تم تداولة على نطاق واسع من قبل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب كبيرة . ويظهر بالفيديو ضابط امن عماني وهو يهين مواطن يمني لانه ارتدى الثوب العماني. Advertisements وذكر الناشطون الشعب العماني بان التاريخ لايرحم وان عليهم الحفاظ على مكانتهم في نفوس الشعب اليمني بعيدا عن هذة العنصرية المقيته شاهد الفيديو من هنا

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