قرقاش يشيد بقرار الرئيس الأمريكي بشأن الحرب في اليمن

ثمن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، استخدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس كان يسعى لإنهاء دعم واشنطن للحرب التي يخوضها التحالف العربي في اليمن.

وقال قرقاش، في تدوينة عبر "تويتر" الأربعاء: "تأكيد الرئيس ترامب على دعمه للتحالف العربي في اليمن هو مؤشر إيجابي على عزم الولايات المتحدة تجاه حلفاء أمريكا".. وفق "العين الإخبارية".

وأضاف: "من الأفضل تقديم المصالح الاستراتيجية المشتركة مع هذا الالتزام الواضح".

وأبطل ترامب مشروع قانون أقره الكونجرس ينهي الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، واستخدم حق النقض الرئاسي (الفيتو) لوقف القرار.

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وقال ترامب وفق بيان للبيت الأبيض: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وتخوض قوات التحالف العربي حربا ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية، والعديد من المليشيات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، استجابة لنداء ودعوة الحكومة الشرعية في اليمن، ودعما للشعب اليمني.

وعلى مدى أربعة أعوام من الحرب في اليمن، نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين، إلى جانب تطهير العديد من المدن والقرى من فلول وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.