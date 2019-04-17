الأجهزة الأمنية تلقي القبض على سارق في الشحر بساحل حضرموت

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر، لص في الثلاثينات من العمر قام بسرقة أدوات تصنيع "البلوك" من معمل محلي يقع شمال مدينة الشحر.
وتأتي عملية الضبط بعد بلاغ تقدم به صاحب المعمل إلى أمن الشحر يفيد بسرقة بعض أدوات معمله لتسارع الأجهزة الأمنية في البحث والتحري عن اللص حيث تمكنت خلال فترة قياسية من إلقاء القبض على اللص مع المضبوطات .
وتم إيداع اللص في السجن لحين استكمال الإجراءات القانونية وتحويل ملفه إلى النيابة.
وتشهد مدينة الشحر استقرارا أمنيا ملحوظا في ظل انتشار الدوريات الأمنية التي تعمل على مدار 24 ساعة وتم ضبط مؤخراً عدد من قضايا السرقة وعدد من القضايا الأخرى.
وتقدمت الأجهزة الأمنية بالشكر والتقدير للمواطنين اللذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن المشبوهين والخارجين عن القانون.
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