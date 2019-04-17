قالت مصادر يمنية، إن قبائل بكيل أمهلت زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي 10 أيام للبت في اغتيال الشيخ أحمد سالم السكني الذي قُتل في نهاية الشهر الماضي على يد مشرف الجماعة في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء أبو ناجي الماربي.
وقال مصدر قبلي مقرب من أسرة الشيخ السكني، إن "مشائخ قبائل عيال سريح، والجبل، والغولة، وسفيان، وريدة وحمدة أمهلت عبدالملك الحوثي 10 أيام، للبت في القضية وتسليم القاتل وتقديمه للمحاكمة"، وفقاً لما ذكره موقع "المشهد" اليمني أمس الثلاثاء.
وأكد المصدر، أن مشائخ القبائل بعثوا رسالة إلى مندوب عبدالملك الحوثي شددوا فيها على كشف ملابسات الحادثة وتنفيذ الاتفاق الأخير معه، والذي رفعوا بموجبه اعتصامهم المسلح في العاصمة صنعاء قبل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قبيلة يمنية كبيرة تُهدد مليشيات الحوثي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.