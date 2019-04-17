عاجل.. قبيلة يمنية كبيرة تُهدد مليشيات الحوثي لهذا السبب

قالت مصادر يمنية، إن قبائل بكيل أمهلت زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي 10 أيام للبت في اغتيال الشيخ أحمد سالم السكني الذي قُتل في نهاية الشهر الماضي على يد مشرف الجماعة في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء أبو ناجي الماربي.

وقال مصدر قبلي مقرب من أسرة الشيخ السكني، إن "مشائخ قبائل عيال سريح، والجبل، والغولة، وسفيان، وريدة وحمدة أمهلت عبدالملك الحوثي 10 أيام، للبت في القضية وتسليم القاتل وتقديمه للمحاكمة"، وفقاً لما ذكره موقع "المشهد" اليمني أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر، أن مشائخ القبائل بعثوا رسالة إلى مندوب عبدالملك الحوثي شددوا فيها على كشف ملابسات الحادثة وتنفيذ الاتفاق الأخير معه، والذي رفعوا بموجبه اعتصامهم المسلح في العاصمة صنعاء قبل أسبوع.