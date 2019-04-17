بحث سبل التعاون بين أوقاف ساحل حضرموت ومنظمة اليونيسيف

شهد مقر وزارة الأوقاف والإرشاد بالمكلا،الإثنين، اجتماعا هاما بين الشيخ أحمد بن علي السعدي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، مع الدكتورة فوزية عبدالله غرامة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة( اليونيسيف ) بحضرموت، ومسؤول الطوارئ بالمنظمة الدكتور مختار علي.

خلال الاجتماع، تم مناقشة بحث سبل التعاون بين مكتب اليونيسيف وطاقمه العامل بحضرموت، وبين مكتب أوقاف الساحل في المجال الصحي على وجه الخصوص ومجالات أخرى ذات صلة.

كما ناقش الاجتماع مساهمة مكتب الأوقاف كجهة دينية مؤثرة تحظى بالقبول بين الأوساط لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة في هذا الجانب الحيوي وكشريك فاعل في عملية التوعية المجتمعية.

وخلال اللقاء جرى التعريف بالمنظمة من قبل مديرة مكتب الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الدكتورة فوزية غرامه ومسؤول الطواريء الدكتور مختار علي حيث تم استعراض القطاعات التي ستولي المنظمة اهتمامها بالمحافظة، كذلك تم توضيح أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير عمل المنظمة بحضرموت.

وشدد الاجتماع، على ضرورة مشاركة وتضافر جهود جميع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الرسمية المحلية ومن ضمنها مكتب الأوقاف والإرشاد كركائز أساسية للإسهام في عملية التنمية والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع.